شرطة دبي تطلق أول دبلوم لغة إشارة للعنصر النسائي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع المجلس النسائي لشرطة دبي، أول دبلوم متخصص في لغة الإشارة للعنصر النسائي، وذلك بهدف تعزيز قدراتهن في التواصل وتقديم الخدمات لأصحاب الهمم، وبما يتماشى مع مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» الهادفة إلى أن تكون إمارة دبي بالكامل مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

فعاليات

وافتتح العقيد محمد عتيق مدير إدارة مركز التدريب في الإدارة العامة للتدريب، وبحضور الرائد خبير عنود السعدي رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي، فعاليات أولى دورات الدبلوم في مركز دبي لأمن الطيران المدني، بحضور موظفي شرطة دبي والمشاركات في الدورة من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأكد العقيد عتيق: أن فعاليات الدبلوم يتم تنفيذها بمتابعة من العميد بدران الشامسي مدير الإدارة العامة للتدريب، بهدف تأهيل عناصر نسائية قادرة على استخدام لغة الإشارة في مختلف أماكن عملهن في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وأثناء تواجدهن في العمل الميداني خلال المهام الشرطية. وأشار إلى أن الدبلوم يسهم في تعزيز التوجهات الحكومية في إمارة دبي، وتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي في توفير كافة الخدمات لأصحاب الهمم، سواء كانت ذكية أو عبر الكوادر البشرية المؤهلة متى ما تطلب الأمر ذلك.

تأهيل

وأكدت الرائد خبير عنود السعدي: أن إطلاق فعاليات دبلوم لغة الإشارة للعنصر النسائي، يأتي تماشياً مع اقتراب الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الـ28 من الشهر الجاري، بهدف تأهيل عناصر نسائية في شرطة دبي قادرات على التعامل بلغة الإشارة في العمل، وتحقيق توجهات شرطة دبي في إسعاد المجتمع وتقديم الخدمات لفئة مهمة فيه.

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