أكاديمية أبوظبي تفتح باب التسجيل في «تدريب المقيم المعتمد»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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فتحت أكاديمية أبوظبي الحكومية باب التسجيل في الدفعة السادسة من برنامج تدريب المقيم المعتمد، والذي يستهدف العاملين في مجال الموارد البشرية والتوجيه والتدريب والمديرين المباشرين في حكومة أبوظبي. ويهدف البرنامج الذي ينطلق بتاريخ 22 أغسطس الجاري ويستمر خمسة أيام، إلى تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات اللازمة لإجراء تقييمات محاكاة الأعمال ومقابلات العمل واكتساب المعرفة اللازمة لاستخدام أدوات القياس النفسي.

وقالت سمية عبد العزيز الحوسني، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: «يأتي إطلاق الدفعة السادسة من البرنامج في إطار التزام أكاديمية أبوظبي الحكومية بمواصلة دعم مسيرة بناء القدرات الحكومية المتخصصة في مجال التقييم والتعلم والتطوير على صعيد حكومة أبوظبي».

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