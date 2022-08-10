676 فعالية وحملة نظمتها «الإمارات للخدمات الصحية» في 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحقيق نجاحات لافتة في مؤشرات الأداء تجاه تنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية. ونظمت المؤسسة 676 فعالية على مستوى المنشآت الصحية التابعة لها بحلول النصف الأول من 2022 مقابل تنظيم 927 فعالية للعام 2021 الذي تفوقت خلاله على العدد المستهدف والبالغ 650 فعالية، محققة نسبة رضا تتجاوز 91 % للعام الثاني على التوالي وذلك على مستوى جميع الفعاليات المنفّذة التي يتم قياسها بشكل سنوي كنسبة إجمالية.

فعاليات

وقال راشد آل علي مدير إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: إن نجاح المؤسسة في تنظيم هذا العدد من الفعاليات يأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققتها على صعيد الفعاليات خلال عام 2021 وترجمة لجهود جميع الكوادر الوظيفية التي تسعى إلى ترسيخ مكانة ودور المؤسسة على كافة المستويات.

بدورها، أوضحت خلود العبيدلي رئيسة قسم الفعاليات والاتصال الإستراتيجي بالمؤسسة أن تنظيم الفعاليات والأنشطة يسهم إلى جانب الأهداف التوعوية في إثراء وتطوير معارف وخبرات المشاركين في مجال تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات والأنشطة وتزويدهم بالقواعد العلمية اللازمة للتخطيط والإدارة الاحترافية للفعاليات ويقود إلى معرفة الكوادر الوظيفية لأساسيات إدارة الفعاليات وإبراز أهميتها في تحقيق تطلعات المؤسسة وأهدافها.

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