حملة لتوعية أصحاب المزارع بضرورة صيانة خزانات الصرف الصحي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أطلق مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) حملة توعية لأصحاب المزارع والعزب في أبوظبي بهدف زيادة الوعي بأهمية صيانة خزانات الصرف الصحي لتجنب تكاثر الآفات الناقلة للأمراض وبشكل خاص البعوض والذباب، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وتهدف الحملة، والتي تستمر حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، إلى توعية وتثقيف أصحاب المزارع والعزب بضرورة الاهتمام بصيانة خزانات الصرف الصحي وتجنب ممارسة أي عمل قد يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض التي تؤثر على حياة الإنسان والحيوانات والنباتات، والالتزام باتباع أفضل الممارسات في هذا المجال للحد من آفات الصحة العامة كالبعوض والذباب.

وتأتي مشاركة المركز في الحملة في إطار مساعيه الرامية لبناء أنظمة متكاملة لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين والمجتمع وفقاً لأعلى المعايير والممارسات المعتمدة عالمياً، وذلك من خلال بناء الشراكات الفعّالة والاستثمار في الأصول والموارد المالية والبشرية والتقنية سعياً لتحقيق الاستدامة. وبهذه المناسبة، قال محمد النقبي، مدير إدارة مكافحة آفات الصحة العامة بالإنابة في مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): يأتي تنظيم الحملة تماشياً مع أهداف المركز الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز وعي أصحاب العزب بضرورة اتباع أفضل الطرق والممارسات في مجال مكافحة آفات الصحة العامة وضرورة تنظيف خزانات الصرف الصحي وإغلاقها بشكل محكم للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

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