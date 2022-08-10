عبدالرحمن بانقا.. 43 عاماً في خدمة شرطة دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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كرم العميد عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، بحضور العقيد راشد الشحي، نائب مدير المركز، وعدد من الضباط، الوكيل عبدالرحمن عوض محمد بانقا، تقديراً لعطائه المثمر وتميزه وخدمته المخلصة والطويلة في شرطة دبي التي امتدت على مدار 43 عاماً.

وأثنى العميد عبدالله خادم على جهود الوكيل عبدالرحمن بانقا وكفاءته في أداء المهام الموكلة إليه أثناء عمله في مركز شرطة بر دبي، مؤكداً أنه كان أحد موظفي المركز المثاليين، ومثالاً يحتذى في الأخلاق والتفاني في العمل. ومن جانبه، عبر الوكيل عبدالرحمن بانقا عن شكره وامتنانه للقيادة العامة لشرطة دبي على هذه المبادرة الطيبة، مشيراً إلى أنه فخور جداً بالعمل في شرطة دبي لهذه الفترة الطويلة، وشاكراً زملاءه في العمل على حسن المعاملة وتقديم العون له خلال فترة عمله.

وأوضح الوكيل بانقا أنه أثناء فترة عمله الطويلة في شرطة دبي تنقل بين العديد من مراكزها المختلفة، وعمل في جميع أقسام المركز، مما أكسبه الخبرة في التعامل مع جميع ظروف العمل المختلفة.

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