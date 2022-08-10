«أبوظبي للدفاع المدني» يؤهل منتسبيه لإطفاء حرائق تحطم الطائرات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تأهل 23 منتسباً في دورة تدريبية متخصصة حول مكافحة حرائق تحطم الطائرات نفذتها هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وذلك ضمن استراتيجيتها في رفع كفاءة الكوادر العاملة لديها، وتعزيز مهاراتهم وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية لدى الدولة.

وأشاد العقيد سويدان سعد العامري مدير مركز الموارد والخدمات المساندة في الهيئة بالتعاون القائم مع السفارة الفرنسية لدى الدولة، وبمشاركة خبيرين فرنسيين في تنفيذ الدورة نظرياً وعملياً وعرض التجارب التي تسهم في صقل مهارات المنتسبين.

وأكد اهتمام الهيئة بمواكبة آخر التطورات والمستجدات في مجالات التدريب الحديث بما يسهم في رفع مستوى ومهارات المنتسبين في تطبيق أحدث البرامج والأنشطة التدريبية التي تواكب المعايير العالمية بما ينعكس إيجابياً على الارتقاء بمسيرة العمل في الهيئة، من خلال عقد مثل هذه الدورات، مشيراً إلى أن الدورة قدمت فكرة جيدة للمنتسبين حول التجربة الفرنسية في مواجهة هذه النوعية من الحرائق بتقنيات وآليات متطورة عالمياً.

ومن جانبها، أوضحت العقيد د. ميثه محمد الدرعي مدير إدارة التدريب أن الدورة ركزت على إكساب المتدربين الخبرات العملية التي تؤهلهم في التعامل مع هذه النوعية من الحرائق.

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