99 % استخدام الخدمات الرقمية لـ«ترخيص الآليات» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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حققت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، نتائج إيجابية ضمن المؤشر الوطني لزمن الاستجابة، من خلال تحقيق مستهدفات المؤشر المتمثلة في تعزيز الجاهزية والاستعداد، لتلبية وإنجاز أكبر قدر من المعاملات في زمن قياسي يحقق إسعاد المتعاملين، فضلاً عن اعتمادها لنظام استخدام الخدمات الرقمية التي ساهمت بدورها في الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المرورية المقدمة بشرطة رأس الخيمة. وأكد العقيد راشد سالم بن يعقوب الزعابي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة، تكثيف قنوات تقديم الخدمات الرقمية الموثوقة والفعالة التي حققت نسبة استخدام بلغت 99% خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن مؤشر نسبة المعاملات المنجزة ضمن وقت الانتظار المحدد للخدمة بلغ 95% فيما بلغ مؤشر نسبة المعاملات المنجزة ضمن الوقت المحدد للخدمة 93%، مما يعني ارتفاعاً ملحوظاً في تحقيق نتائج المستهدف.

إشادة

وأشاد الزعابي، بتضافر الجهود في تقديم أفضل الخدمات المرورية على أتم وجه، مما أسفر عنه تحقيق تجربة متعامل استثنائية باستخدام الخدمات الرقمية والتي تمكن المتعامل من إنهاء كافة معاملاته المرورية دون حاجته إلى زيارة مراكز تقديم الخدمات لطلب الخدمة، وذلك من خلال تسخير كافة الموارد والممكنات لتسهيل إجراءات المعاملات على الجمهور وإسعادهم.

وأكد الزعابي، أهمية دعم وتعزيز نشر ثقافة وسياسة سرعة الاستجابة، ضمن بيئة العمل المؤسسي، خاصة ضمن مراكز وقنوات تقديم الخدمات، وتطبيق أفضل المبادرات والمشاريع التطويرية بما يدعم مؤشرات الأداء في تقليص وتقليل زمن الاستجابة، سعياً نحو دعم التنمية والاستدامة في العمل الشرطي، وفقاً لمعايير المؤشر الوطني لزمن الاستجابة، وبالتالي ضمان تعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.

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