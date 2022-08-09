طقس الإمارات غداً.. حار وصحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا وصحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 23:20 المد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 16:51 والجزر الثاني عند الساعة 07:06 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 08:52 المد الثاني عند الساعة 19:43 والجزر الاول عند الساعة 14:31 والجزر الثاني عند الساعة 02:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 33 85 20

دبي 45 34 85 20

الشارقة 44 31 90 25

عجمان 42 34 90 30

أم القيوين 42 30 85 30

رأس الخيمة 44 31 85 25

الفجيرة 37 30 90 55

العين 48 34 50 10

ليوا 48 32 70 15

الرويس 45 32 75 30

السلع 42 34 85 30

دلما 43 33 90 45

طنب الكبرى 34 32 85 74

طنب الصغرى 34 32 85 74

أبو موسى 37 32 90 70

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