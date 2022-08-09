شرطة دبي تشارك في فعاليات «المعسكرات الصيفية»

المصدر: دبي -البيان

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تشارك القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية في فعاليات مبادرة «المعسكرات الصيفية»، في نادي النصر الثقافي الرياضي، وتستمر المبادرة 4 أيام.

وأكد العميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، رئيس مبادرة الروح الإيجابية: أن مشاركتنا في مبادرة «المعسكرات الصيفية» التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية بالتعاون مع الأندية الرياضية، تهدف إلى توفير النشاط الرياضي للأطفال، وضمان استمتاعهم في أجواء تسودها الصداقات ضمن محيط النادي، وإقامة فعاليات تجمعهم مع الأسر وأصحاب الهمم.

وصممت شرطة دبي، ممثلة بأكاديمية شرطة دبي وإدارة التوعية الأمنية وإدارة التفتيش الأمني ومبادرتي «الروح الإيجابية» و«التزامكم سعادة»، حقيبة توعوية وتثقيفية تتلاءم مع المستوى العمري والمعرفي للاعبين الصغار البالغ عددهم 100 لاعب، تجمع بين المتعة والفائدة في آن واحد، وتعزز بناء قدرات الطلبة وصقل مواهبهم خلال موسم الإجازة الصيفية، وتسهم في ترسيخ القيم الاجتماعية والوطنية الأصيلة في نفوسهم بأنشطتها المتنوعة.

وقال الرائد عبدالله طارش العميمي، منسق مبادرة «التزامكم سعادة»: إن المبادرة تأتي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورابطة المحترفين الإماراتية، ومؤسسة دبي للإعلام، في عامها الـ 5 على التوالي، وتهدف إلى التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2014، في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، مؤكداً أن المشاركة تأتي بهدف تعريف الناشئة وتوعيتهم بالاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وغرس الرسائل الإيجابية والتثقيفية بين جميع أطراف اللعبة.

وأشار إلى حرص شرطة دبي على ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية، من أجل نشر مبادئ اللعب النظيف وتعزيز مبدأ الروح الرياضية، مؤكداً أن «التزامكم سعادة» تأتي امتداداً لجهود وزارة الداخلية التي تدعو إلى التحلي بالأخلاق الحميدة وعدم التعصب، والتنافس الشريف خلال التشجيع في المباريات، مشيراً إلى أن المبادرة منذ إطلاقها قبل العام 2017، حظيت باستجابة كبيرة من المؤسسات الرياضية والإعلامية، وهو ما أدى بشكل لافت إلى انخفاض الظواهر السلبية في مدرجات الملاعب.

ومن جهتها أوضحت فاطمة بوحجير منسقة مبادرة «الروح الإيجابية»، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي مع كافة فئات المجتمع، والعمل على إسعاده بما يحقق الأمن والطمأنينة والرفاهية بين جميع أفراد المجتمع، والعمل على تحقيق الأهداف التي تسعى إليها شرطة دبي ضمن دورها الشمولي، وإشراك المجتمع بما يعود بالنفع والفائدة في رفع الثقافة الأمنية والمجتمعية بين الجميع في بوتقة واحدة، مضيفة: إن المعسكر يتضمن عدة فعاليات وأنشطة رياضية وتوعوية وترفيهية، وعروض الكلاب البوليسية والدوريات الأمنية الفارهة، وموسيقى شرطة دبي، وبرامج توعوية للشرطي منصور والشرطية آمنة.

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