موظفو «دي بي ورلد» يتطوعون بمركز لإيواء المتضررين في الفجيرة

المصدر: الفجيرة – جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطوع عدد من موظفي مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في أحد مراكز إيواء المتضررين في إمارة الفجيرة، إثر جريان الأودية والسيول وسقوط الأمطار الغزيرة التي غمرت منازلهم، حيث اجتهدوا في أداء وتنفيذ عدد من الأعمال والمسؤوليات والمهام التطوعية التي أوكلت إليهم، إلى جانب حرص أعضاء الفريق التطوعي على الاطمئنان على الأسر المتضررة، والسؤال عن متطلباتهم، والتأكد من سلامتهم، والعمل بشكل عاجل على تأمين احتياجاتهم.

كما تعرف الفريق التطوعي من «دي بي ورلد» على أبرز أقسام مركز الإيواء، والتي تمثلت في قسم استقبال الحالات المتضررة، وتسجيل بياناتهم، وتخصيص الغرف المناسبة لأعداد العائلة، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي والنفسي، وتقديم جميع المساعدات وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الضرورية.

وفي هذا الإطار، أشاد خالد الجنيبي، رئيس قسم المتطوعين في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمركز دبي، بالجهود التطوعية للفريق التطوعي من جهة «دي بي ورلد»، وأدوارهم الفاعلة والإيجابية في التخفيف عن المتضررين، مؤكداً في المقابل على مبادرات العديد من المتطوعين، ومن شتى الجهات والمؤسسات والدوائر في تعزيز جهود الهلال الأحمر ومختلف الجهات على جميع المستويات في إيواء المتضررين، بل ودعم الجهود المبذولة في الدولة على المستويات كافة لتعزيز قدرة المتأثرين من الأمطار والسيول على تجاوز ظروفهم الراهنة.

وأشار إلى أنهم جميعهم وبلا استثناء يهدفون إلى ترسيخ الفكر التطوعي والقيم التطوعية بين أفراد المجتمع، ونشر ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع.

وأضاف الجنيبي: «جميعنا كمتطوعين نستلهم قيم العطاء والبذل وحب الخير من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومن قيادتنا الرشيدة الذين جعلوا من التطوع أسلوب حياة. كما أنه حري بنا رد الجميل لوطننا الغالي من خلال التكاتف في شتى الظروف».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز