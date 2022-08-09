تعاون بين «إسلامية دبي» و«خدمة الأمين»

المصدر: دبي-البيان

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بحثت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وخدمة الأمين مؤخراً سبل تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود المبذولة في مجال حملات التوعية الدينية والأمنية من خلال التوعية الدينية والاجتماعية المشتركة بين الجانبين.

واستقبلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في مقرها الكائن بالممزر وفداً من خدمة الأمين برئاسة عمر الفلاسي المشرف العام لخدمة الأمين، وتم عقد اجتماع موسع مع الوفد الزائر حضرته يسرى سعيد القعود مدير إدارة التثقيف والتوجيه الديني بالدائرة والأقسام المعنية.

وذكرت يسرى القعود أنه تمت مناقشة الموضوعات المشتركة بين الطرفين خصوصاً فيما يتعلق بجانب التوعية الدينية والأمنية، وحصر الظواهر المجتمعية وإعداد خطة لمعالجة ومكافحة هذه الظواهر، وتم الاتفاق على قيام إدارة التثقيف والتوجيه الديني بدعم خدمة الأمين بنخبة من المحاضرين ذوي الكفاءة، لتقديم حزمة من المحاضرات التوعوية باللغات الأجنبية كاللغة الانجليزية والأوردية والفلبينية وغيرها.

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