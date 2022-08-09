تفقّد سير المقابلات للمتقدمين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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تفقد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بحضور العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، سير المقابلات الشخصية للطلبة المرشحين للالتحاق بأكاديمية شرطة دبي ضمن دورة مرشحي الضباط الدفعة 34، والدورة 7 للعنصر النسائي، وذلك في نادي الضباط في الجداف.

واستمع اللواء بن ثاني إلى شرح مُفصل حول آلية المقابلات مع الطلبة المرشحين ومعايير الاختيار والاختبارات التي يخضع لها المتقدم، والتي تم اختيارها وتحديدها لتتناسب مع المستوى العالمي لمكانة شرطة دبي كمؤسسة شرطية رائدة في العمل الأمني، والمبنية على أسس مدروسة تسهم في النهاية بتخريج دفعات بكفاءة عالية تخدم الأهداف والغايات والتطلعات المستقبلية لشرطة دبي.

وأثنى اللواء بن ثاني على جهود لجنة المقابلات مع الطلبة المرشحين، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على اختيار أفضل الكفاءات من المتقدمين، لتخريج كوادر أمنية تعكس الصورة المشرفة لرجال الشرطة.

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