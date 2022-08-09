«دفاع مدني أبوظبي» يستعرض التحديات ومشروعات الاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتحت هيئة أبوظبي للدفاع المدني الملتقى القيادي الاستراتيجي الأول للهيئة في مجمع إدارات شرطة أبوظبي، والذي يهدف إلى تحقيق التواصل بين القيادات والموظفين بالهيئة، بما يحقق تطلعات مسيرة التطوير في المجالات كافة، كما تم استعراض أهم التحديات ومشروعات الاستدامة.

مخرجات

وأكد المقدم د. إبراهيم المرزوقي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، اهتمام الهيئة بمنظومة المسرعات المؤسسية والتي تركز على المخرجات والنتائج، إضافة إلى تحفيز الابتكار وتقوية العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين لدعم تطلعات الهيئة، بما يتوافق مع توجهات أبوظبي.

مشاريع

واستعرض المقدم د. محمد الحارثي نائب مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي حزمةً من مشاريع وخطط ومبادرات الهيئة في مواجهة التحديات وآلية استغلالها كمشروعات للاستدامة.

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