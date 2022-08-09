«ماي دبي» تحقق أعلى درجتين في فئتي الصحة وسلامة الغذاء

المصدر: دبي - البيان

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نالت «ماي دبي»، شهادتي «بلدية دبي» من المستوى الأعلى، تقديراً لجهود الشركة في ضمان أمان ونظافة بيئة العمل. وحصلت «ماي دبي» على شهادة الدرجة الذهبية الأولى في فئة سلامة الغذاء لمنشأة الشركة التصنيعية، وشهادة التقييم الأعلى من الدرجة الأولى الذهبي الأعلى في فئة الصحة والسلامة لمسكن العمال في القدرة.

وقال ألكسندر فانت ريت، الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي: يعكس هذا الإنجاز التزامنا برسالتنا المؤسسية القائمة على توفير المنتجات والخدمات عالية الجودة، وضمان النظافة والسلامة الغذائية، وبناء بيئة عمل آمنة لموظفينا. ونتوجه بالتهنئة لجميع فرق عملنا على مساهمتهم في نيل هذه الشهادات المرموقة، ونؤكد التزامنا بمواصلة اتباع أعلى المعايير، لتوفير بيئةٍ مُثلى للموظفين والموردين والمستهلكين، وتعزيز الجودة والسلامة.

كفاءة

وحصلت المنشأة التصنيعية لماي دبي على شهادة الدرجة الذهبية الأولى للعام الرابع على التوالي. وجاء ذلك نتيجةً لتميُّز بنيتها التحتية وكفاءة منهجياتها التصنيعية، ونظافتها والتزامها بمعايير الجودة وسلامة الغذاء تماشياً مع نظام أمان وسلامة الغذاء في دبي.

وحقق مسكن العمال في منطقة القدرة التقييم الأعلى لفئة الصحة والسلامة، ترجمةً لالتزام ماي دبي برؤية إدارة الصحة والسلامة ببلدية دبي في تطبيق نظام بيئة وصحة وسلامة فعال بنسبة 100%.

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