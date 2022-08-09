43276 منتجاً أنجز تفتيشها وتدقيقها «أبوظبي للجودة والمطابقة»

المصدر: أبوظبي - وام

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أنجز مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عمليات تفتيش وتدقيق على 43 ألفاً و276 منتجاً في أسواق ومنافذ البيع على مستوى إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك من خلال زيارات التفتيش الميداني وعبر منصات البيع الالكترونية.

وأكد خلف المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الأسواق والمستهلكين بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة حرص المجلس على تحقيق سلامة المنتجات المتداولة في أسواق إمارة أبوظبي من خلال مراقبة المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها حيث يتم أخذ عينات منها وفحصها في مختبرات معتمدة.

وأوضح أنه وفق تقرير مؤشرات أداء قطاع الأسواق والمستهلكين بالمجلس فإن إجمالي أدوات القياس القانونية التي تم التحقق منها في أسواق الإمارة بلغ 7453 أداة قياس خلال النصف الأول من العام الجاري فيما بلغ عدد منتجات العبوات التي تم التحقق منها 768 منتجاً.

وأشار إلى أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة قام خلال زيارات التفتيش بسحب 24 منتجاً من أسواق إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تم إعادة تصحيح 8 منتجات، كما قام بسحب 7 منتجات بعد أن تم رفعها من الأسواق العالمية.

مؤشرات

وقال المزروعي: إن نتائج مؤشرات أداء قطاع الأسواق والمستهلكين خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس مدى حرص والتزام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على ضمان تحقيق التجارة العادلة في الإمارة، حيث تخضع الصادرات والواردات من السلع للرقابة بالتعاون بين الجهات المختصة، بما يمكن المجلس من القيام بدوره الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وخلوها من المنتجات التي قد تشكل خطراً على الصحة والسلامة.

وعي

أكد خلف المزروعي أهمية نشر الوعي لدى المستهلكين للحد من استخدامهم أو استهلاكهم للمنتجات غير المطابقة للمواصفات واللوائح الفنية من خلال كافة قنوات التواصل ومن أهمها مركز الاتصال الحكومي لإمارة أبوظبي بما يسهم في تعزيز دور المجلس في تنفيذ مهام الرقابة والتفتيش على المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية تحقيقاً لأهدافه الاستراتيجية المتمثلة بأن تكون «أسواق إمارة أبوظبي أكثر سلامة وعدالة» من خلال ضمان مطابقة المنتجات الخاضعة للرقابة بمتطلبات السلامة ومنع تداول المنتجات المسحوبة.

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