شرطة عجمان تباشر معالجة الاختناقات المرورية على شارع الاتحاد

المصدر: عجمان - البيان

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باشرت القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بتنفيذ حزمة من الحلول المقترحة لمعالجة الاختناقات المرورية الناجمة عن تحويلة تقاطع النعيمية الجديدة على شارع الاتحاد من محطة واسط وحتى جسر الشيخ خليفة، وذلك في إطار مشروع تطوير تقاطع النعيمية والذي يتضمن إنشاء جسر على شارع الاتحاد ويستمر لمدة سنة وأربعة أشهر.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية في موقع الإنشاء التي تفقد خلالها اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، التحويلة الجديدة للاطلاع على التحديات ومعاينة المداخل والمخارج والمسارب التي تم تحديدها لمعالجة أسباب إعاقة حركة المركبات والاختناقات المرورية الناجمة، وذلك بحضور المقدم هشام عبدالله أبو شهاب مدير إدارة العمليات، والرائد راشد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات، والمهندس عبدالله المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط.

1وتم عقد اجتماع بشأن الاختناقات الناجمة، حيث اطلع قائد عام شرطة عجمان على مخطط المشروع والمسارات المقترحة في التحويلة المرورية البديلة، لوضع أفضل الحلول الممكنة للتخفيف من الازدحام في الموقع.

وبتعليمات من قائد عام شرطة عجمان باشرت إدارة المرور والدوريات بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بتنفيذ الحلول المقترحة ومنها توسعة المداخل والمخارج المؤدية إلى التحويلة والمخارج، وتوسعة المسارب التي تزدحم فيها المركبات لضمان انسيابية الحركة، وتوزيع الدوريات المرورية لمراقبة الحركة. ودعا اللواء النعيمي السائقين إلى اتباع اللوحات الإرشادية لتسهيل الحركة المرورية.

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