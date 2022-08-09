«أبوظبي للزراعة» تصدر قراراً لتنظيم عمل المسالخ المتنقلة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً لتنظيم العمل في المسالخ المتنقلة بهدف تعزيز استفادة الجمهور من هذه الخدمة وتوسيع خيارات الذبح الآمن وفق اشتراطات نظامية، وخاصة في المناطق التي لا توجد بها مسالخ دائمة، وكذلك في الفعاليات والمناسبات التي تتطلب خدمة الذبح الآمن.

ويأتي إصدار هذا القرار في إطار التزام الهيئة بتعزيز منظومة الأمن الحيوي والمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، وتجنب عمليات الذبح العشوائي للثروة الحيوانية خارج المسالخ النظامية، والتي تؤثر سلباً على صحة وسلامة المستهلكين.

وأكد سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن إصدار قرار بشأن المسالخ المتنقلة ووضع اشتراطات لعملها يمثل جزءاً مهماً في استراتيجية الهيئة لتعزيز منظومة الأمن الحيوي والتخلص من عمليات الذبح العشوائي، كما أنه يزيد من خيارات خدمة الذبح المتاحة للمواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي وخاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها المسالخ الدائمة أو خلال الفعاليات والمهرجانات التي تتطلب وجود هذه الخدمة.

وأوضح أن الهيئة حرصت على وضع اشتراطات لتنظيم عمل المسالخ المتنقلة تنفيذاً لقرار سمو رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية رقم (8) لسنة 2020 الخاص بإصدار نظام الشروط الصحية والفنية لمنشآت الإنتاج الحيواني في إمارة أبوظبي، والذي يتضمن ضوابط عمل المسالخ المتنقلة في الإمارة، والبنية التحتية اللازمة لتجهيز مسلخ متنقل، بالإضافة إلى تحديد الممارسات الصحيحة لعملها بما يضمن تطبيق متطلبات الأمن الحيوي والاشتراطات الصحية في المسالخ.

وأضاف إن الذبح في المسالخ النظامية يراعي اشتراطات الأمن الحيوي بما يعزز الصحة العامة.

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