تطبيق «دبي لرعاية النساء والأطفال» الذكي الأفضل لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - وام

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حققت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال منجزاً جديداً بإدراج المجلس التنفيذي لحكومة دبي تطبيق المؤسسة كأفضل تطبيق ذكي، ضمن قائمة أفضل الجهات في نتائج تقييم الوصول إلى التطبيقات الذكية الداعمة لاحتياجات أصحاب الهمم 2021.

وجاء نجاح المؤسسة ثمرة لجهود كبيرة، قدمت من خلالها محتوى إلكترونيا متميزاً، تم تصميمه وتطويره على أيدي نخبة من الكفاءات العاملة في المؤسسة، ووفقاً لأعلى المعايير التطبيقات والذكية، حيث حقق المحتوى الإلكتروني جميع المتطلبات والمواصفات اللازمة، التي تشترطها الجهات المعنية بالتطبيقات الذكية.

ونظمت المؤسسة حفل تكريم لجميع فرق العمل بكافة المجالات والفئات، حيث جاء تقييمهم يفوق التوقعات، فيما حظي فريق تقنية المعلومات بتكريم خاص على دورهم المحوري في تعزيز واقعها الرقمي، عبر توفير بيئة رقمية متطورة.

تطوير

وقالت شيخة سعيد المنصوري المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة: إن اختيار المؤسسة ثمرة للجهود، التي تبذلها يأتي ضمن مسيرتها التطويرية الهادفة إلى تحقيق نتائج ومنجزات تليق بمكانتها، من خلال تكثيف العمل وتوظيف المكتسبات للوصول إلى مستويات غير مسبوقة في القيمة الابتكارية للمحتوى الإلكتروني، عبر تصميم منهجيات نوعية ومرنة قادرة على تعزيز وتطوير الواقع الرقمي، لضمان تحقيق التنافسية والتفرد في جودة الخدمات الإلكترونية والذكية.

جهود

وأضافت المنصوري: إن المؤسسة تقود جهوداً كبيرة للاستثمار في كوادرها الفنية والتقنية، بما ينسجم مع استراتيجيتها الهادفة إلى تمكين الكفاءات البشرية وتعزيز أدوات التواصل، من خلال القنوات الإلكترونية، التي تزخر بها بالإضافة إلى تطوير مفاهيم الابتكار والريادة المؤسسية لتحقيق منظومة خدمات إلكترونية، ترتكز على الحلول الذكية، التي من شأنها تحسين جودة الخدمات وتقود إلى استكمال سلسلة الإنجازات النوعية، من خلال تعزيز الروح الإبداعية والعقول الخلاّقة العاملة في المؤسسة، انسجاماً مع توجهاتها الساعية إلى استدامة العمل وفق خطط واستراتيجيات مدروسة، تسهم في تحقيق رؤى القيادة.

عطاء

وثمنت المنصوري عطاء جميع الموظفين ووصفتهم بعماد المؤسسة، لافتة إلى أن الإنجازات الملموسة، التي حققتها المؤسسة عبر السنوات الماضية على الصعيدين المحلي والدولي لم تأت من فراغ، بل نتيجة عطاء وجهد وتفان وكفاءة ومثابرة الموظفين اللامحدودة في تحسين وتطوير الخدمات لكافة أفراد المجتمع المستهدفة.

وأضافت: نكرم مجموعة متميزة من الموظفين، الذين كانت لمساهماتهم الفريدة بصمة واضحة في تحقيق أهداف المؤسسة الرئيسية وتحويلها من خطط مكتوبة ورؤى مستقبلية إلى واقع وإنجازات ملموسة حصدنا آخر ثمراتها بحصولنا على نسب تفوق المستهدف في مؤشرات سعادة المتعاملين والشركاء وتحقيق المستهدف في مؤشر سعادة الموظفين وإدراجنا، ضمن قائمة أفضل الجهات في نتائج تقييم التطبيقات الذكية الداعمة لاحتياجات أصحاب الهمم 2021.

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