تخصصات «أمريكية رأس الخيمة» بوابة لوظائف المستقبل

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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تهدف تخصصات الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة ببرامجها المبتكرة، إلى تأهيل الطلبة لسوق العمل المستقبلي بكل متطلباته، حيث يختار الطلبة التخصص الجامعي بناءً على رؤيتهم وتوجهات وظائف المستقبل ومتطلبات سوق العمل، وذلك تماشياً مع طبيعة العمل السريعة في التغير والتطور، وتواصل الجامعة سعيها في تسليح الطلبة بالعلم الأكاديمي والمهارات العملية المطوية لوظيفة المستقبل وتوجهات سوق العمل في الدولة. وبناء على ذلك، أصبح طلبة الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من خلال التخصصات المبتكرة والفريدة من نوعها مجهزين بكافة المهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

مجالس استشارية

وأكد البروفيسور ستيفن ويلهايت، نائب رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة للشؤون الأكاديمية والنجاح الطلابي، أن كل كلية في الجامعة لديها مجالس استشارية تضم أعضاء يساعدون في ربط التخصصات الأكاديمية بالشركات التي يمكن للطلبة الحصول منها على تدريب ووظيفة بعد التخرج، فضلاً عن أنشطة المختبرات العملية لجميع التخصصات التي تضمن تأهيل طلبة الجامعة لدخول العالم الوظيفي باحترافية.

وأضاف: تقدم الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة مجموعة واسعة وفريدة من البرامج الأكاديمية المعترف بها عالمياً، والتي تشهد إقبالاً كبيراً، بما في ذلك بكالوريوس العلوم في التكنولوجيا الحيوية وبكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية وبكالوريوس العلوم في هندسة البترول، وهنالك طلب متزايد على اثنين من تخصصات الجامعة الحديثة بين الطلبة، أحدهما بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي، والآخر بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال - تحليل الأعمال.

قرارات

ومن جانبها أوضحت الدكتورة خلود سلامة، بروفيسور مساعد في علوم الحاسوب ورئيس قسم علوم وهندسة الحاسوب في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، أن سبب تنامي الطلب على تخصص الذكاء الاصطناعي، يعود لأنه أصبح أساس الثورة التكنولوجية الحالية المؤثرة اليوم على الصناعة والمجتمع وستؤثر لعقود قادمة، ويمكن أيضاً للمؤسسات من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات أفضل من خلال تعزيز دقة عمليات اتخاذ القرار الاستراتيجي.

وأضافت: فتحت منظمة العفو الدولية مجموعة واسعة من فرص العمل والوظائف ذات الأجور المرتفعة في العديد من التطبيقات كالتعليم العالي وتحليل الكلام ومعالجة اللغة الطبيعية، بحيث يتيح لنا الذكاء الاصطناعي قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنا وتجنب الازدحام المروري والحصول على الترجمات الفورية والحصول على أفضل الأفلام والأغاني وغيرها الكثير.

تطورات

ويرى البروفيسور جوزيف واليس، عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة، أن تخصص تحليل الأعمال في الوقت الراهن يتزايد الطلب عليه بسبب الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم نتيجة التطورات في علوم البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويرتفع الطلب على الخبراء المحترفين في استخدام هذه التقنيات.

وأشار البروفيسور واليس إلى أن متخصصي تحليل الأعمال يحتاجون إلى جانب المهارات التقنية المعرفة بوظائف تجارية محددة مثل التسويق والتمويل والموارد البشرية.

فرص وظيفية

قالت الدكتورة خلود سلامة إن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً وظيفية متنوعة للخريجين الحاملين درجات بكالوريوس في العلوم في الذكاء الاصطناعي، بحيث تزود الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة الخريجين بالمهارات اللازمة ليصبحوا قادة ومحترفين في مجال الحاسوب. وتفتح هذه الشهادة الأبواب أمام وظائف تحليل البيانات وهندسة البرمجيات واستخراج البيانات وتحليلها وهندسة البيانات الضخمة وتصميم المواقع الإلكترونية والهواتف المحمولة.

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