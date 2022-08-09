عميد البرلمانيين الإماراتيين علي جاسم في ذمة الله

المصدر: أم القيوين - وام

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أدى الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، صلاة الجنازة ظهر أمس، بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين، على جثمان المغفور له علي جاسم أحمد آل علي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومدير عام شبكة أم القيوين الإذاعية.

كما أدى الصلاة عدد من الشيوخ وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميرى، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وكبار المسؤولين والمواطنين بأم القيوين.

ونعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له علي جاسم أحمد جاسم آل علي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومدير عام شبكة أم القيوين الإذاعية، الذي وافته المنية أمس الاثنين 8 أغسطس 2022م.

وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم..

(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم..

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له بإذن الله علي جاسم أحمد جاسم آل علي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومدير عام شبكة أم القيوين الإذاعية، الذي وافته المنية صباح اليوم (أمس) بعد معاناة مع المرض.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان المغفور له بعد صلاة الظهر أمس بجامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا في منطقة الراس بأم القيوين.

ويتقدم ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ونعى المجلس الوطني الاتحادي بمزيد من الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى، علي جاسم أحمد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء.

وأعرب معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى ذوي الفقيد وأهله مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد معالي صقر غباش أن المغفور له بإذن الله تعالى علي جاسم أسهم على مدى أكثر من ثلاثة عقود في خدمة وطنه، من خلال عضويته في المجلس ونشاطه في مناقشاته على الصعيد الوطني، وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية ضمن وفود المجلس المشاركة في مختلف الفعاليات البرلمانية، مثمناً الدور الوطني الذي اضطلع به خلال مسيرته الحافلة بالعطاء في خدمة قيادة وشعب ودولة الإمارات.

ويعد المغفور له بإذن الله تعالى علي جاسم الذي عين عضواً في المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي التاسع بتاريخ 6/‏‏‏2/‏‏‏1990م، عميد البرلمانيين الإماراتيين لقدم عضويته في المجلس التي استمرت قرابة 32 عاماً لغاية الدور الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر الحالي.

وشغل، رحمه الله، منصب النائب الثاني لرئيس المجلس في الفصل التشريعي الرابع عشر، ومنصب وكيل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية الإماراتية في الفصل التشريعي الثالث عشر، كما رأس عدداً من لجان المجلس خلال مسيرته البرلمانية، وشغل منصب نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن المجموعة العربية، ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، وهو حائز على جائزة التميز البرلماني العربي لعام 2017م.

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