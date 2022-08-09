أنور قرقاش: علي جاسم رجل وطني مثابر في خدمة بلاده

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نعى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، المغفور له بإذن الله تعالى، علي جاسم أحمد آل علي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، الذي وافته المنية، أمس.

وقال معاليه عبر «تويتر»: «رحم الله فقيد الإمارات علي جاسم آل علي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عرفته أخاً وصديقاً ورجلاً وطنياً مثابراً في خدمة بلاده، وإنساناً محباً صادقاً دمث الخُلق طيب المعشر نقي السريرة. اللهم ارحمه برحمتك واغفر له، وتغمده بواسع كرمك، وأسكنه فسيح جناتك.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز