«خليفة الطبية» و«مستشفى الكورنيش» يدرجان مجموعة كبيرة من جهات التأمين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن عودة مستشفى الكورنيش ومدينة الشيخ خليفة الطبية إلى عملياتهما الاعتيادية ومواصلة تقديم خدمات متخصصة وخدمات رعاية صحية شاملة للمرضى.

وقالت «صحة»: إن مستشفياتها أدرجت مجموعة أوسع من جهات التأمين الطبي، ويأتي توسيع التغطية انسجاماً مع رؤية أبوظبي لتوفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها، وتشمل قائمة جهات التأمين الطبي: «ضمان» وAETNA وراك للتأمين الصحي وسلامة وسايكو وإن جي آي وآكسا دبي وإنشورانس هاوس وميت لايف أليكو وعمان للتأمين ووطنية ونكست كير وناشونال لايف وجنرال إنشورانس وأورينت وناس نيورون وآدنيك وسيجنا وشركة قطر للتأمين والعين الأهلية والهلال تكافل وشركة الإمارات للتأمين وتكافل الإمارات.

التزام

ويذكر أن مستشفى الكورنيش هو مستشفى تخصصي رائد في الدولة للنساء وحديثي الولادة ويقدم خدمات عالية الجودة. وفي الوقت نفسه، تستمر مدينة الشيخ خليفة الطبية في التزامها بتقديم خدمات جراحية وطبية استثنائية للمرضى سواء في المستشفيات أو العيادات الخارجية.

وقال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في صحة: بصفتنا مؤسسة رائدة في مجال الرعاية الصحية، تقع على عاتقنا المسؤولية تجاه أبناء مجتمعنا بتلبية كافة احتياجات الرعاية الصحية لكل مريض.

وتشكل عودة مستشفى الكورنيش ومدينة الشيخ خليفة الطبية إلى عملياتهما المعتادة شهادة قوية على تفاني طاقمنا الطبي في خدمة المرضى. وأنا فخور بالعمل الذي أنجزته الفرق في المستشفيين وأتعهد بمواصلة تزويد مرضانا بأعلى مستوى من جودة الرعاية.

خدمات

ويرحب مستشفى الكورنيش ومدينة الشيخ خليفة الطبية بجميع المرضى بعد العودة إلى العمليات الطبيعية حيث يقدمان خدمات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع مع الالتزام بأعلى معايير السلامة، وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل الجهود المستمرة لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

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