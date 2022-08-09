«صحة أبوظبي» عضواً مؤسسياً في «الدولية لجودة الرعاية الصحية»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أصبحت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عضواً مؤسسياً في الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «ISQua»، المنظمة الدولية الرائدة التي تعنى بالتحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية، وتحقيق التميز في تقديمها.

وتم اختيار دائرة الصحة في أبوظبي ضمن الأعضاء المؤسسين لتسهم في جهود الجمعية الرامية إلى المضي في تعزيز مشهد الرعاية الصحية عالمياً من خلال ضمان تقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة للمجتمعات حول العالم.

إلى جانب ذلك، ستواصل الدائرة جهودها لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً في جودة الرعاية الصحية، ودعم المساعي المستمرة لتحسين رعاية المرضى وضمان سلامتهم على مستوى الدولة والمنطقة، فضلاً عن التعريف والارتقاء ببرنامج مؤشر أبوظبي لجودة الخدمات الصحية «مؤشر» بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات العالمية.

وستقوم دائرة الصحة في أبوظبي باستعراض وتسليط الضوء على برامج جودة الرعاية الصحية في أبوظبي، وذلك لاستقطاب وجذب المزيد من المهنيين والخبراء في المنطقة، وفتح آفاق جديدة لتبادل المعرفة والخبرات حول أحدث التوجهات في جودة الرعاية الصحية.

وبصفتها عضواً في الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية، ستستضيف الدائرة سلسلة من المؤتمرات والمعارض وورش العمل المحلية والإقليمية والعالمية، بهدف تعزيز أفضل الممارسات في تقديم خدمات الرعاية الصحية الآمنة وذات الجودة المتميزة. وستفتح العضوية المجال أمام الدائرة للاستفادة من موارد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية المتوفرة عبر الإنترنت.

وأوضحت هند الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي، أن رحلة تطوير جودة قطاع الرعاية الصحية رحلة متواصلة، لا سيما مع ظهور مجالات جديدة للتحسين والتطوير على جودة الرعاية الصحية على نحو مستمر.

وهنا في دائرة الصحة، تدفعنا رؤيتنا لمواصلة جهودنا الرامية للارتقاء بصحة وسلامة المجتمع والمضي قدماً بقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ومن خلال انضمامنا للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية، سنستمر في وضع جودة الرعاية الصحية على رأس أولوياتنا، وسنمضي جاهدين للارتقاء بجودة القطاع، وإتاحة الخدمات المتكاملة، وضمان الوصول إليها في الوقت المناسب لكل أفراد المجتمع في أبوظبي.

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