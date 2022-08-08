التبرعات المجتمعية تدعم مشاريع «أوقاف دبي» بـ37 مليوناً

المصدر: دبي - البيان

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أقامت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي مشاريع وقفية بقيمة 37 مليون درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة من حصيلة التبرعات المجتمعية التي تلقتها عبر حصالات التبرع بالمرافق العامة والرسائل النصية وعبر التطبيقات الذكية والشراكات.

وأفادت المؤسسة بأن المساهمات المجتمعية أسهمت في توفير غطاء مالي بنسبة 79% لإنجاز 13 مشروعاً خيرياً من العام 2019 حتى العام الجاري، فيما قدرت التكلفة الإجمالية للمشاريع بنحو 47 مليون درهم، وتتضمن المشاريع أوقافاً خيرية متنوعة منها وقف سقيا الأمل ووقف قرطاس ووقف الصحة ووقف صلاتي وغيرها.

وأكدت المؤسسة أن التبرعات البسيطة التي يقدمها أهل الخير عبر الحصالات والتبرع الإلكتروني وتطبيقات الموبايل والرسائل النصية القصيرة والاستقطاعات الشهرية من الرواتب، تسهم في تشييد أوقاف مستدامة يعود نفعها على المجتمع، داعية أفراد المجتمع للتبرع عبر هذه الوسائل للمساهمة في إعمار الوقف الخيري.

من جانبه قال خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي إن التبرعات المجتمعية الفردية رغم بساطتها إلا أنها تسهم في تمويل المشاريع الوقفية الخيرية المختلفة، وأكد حرص المؤسسة على الحفاظ على أموال المتبرعين وتنميتها وضمان استثمارها وفق أفضل الممارسات، في مشاريع خيرية مستدامة وضمان صرف ريعها لتلبية احتياجات المجتمع في مجالات الصحة والتعليم وخدمة المساجد وغيرها.

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