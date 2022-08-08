«بيت الخير» تنجح في تجديد «الآيزو» حتى 2025

المصدر: دبي –البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت جمعية بيت الخير تجديد شهادات الآيزو التي تواصل تطبيقها باستمرار، ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق سياسة الجودة التي توجت عام 2003 بالحصول على «الشهادة» وفق المواصفة 9001، واستمرت الجمعية في السعي لتحقيق رؤيتها ورسالتها وفق متطلبات الجودة المختلفة.

وأفاد مكتب الجودة في الجمعية، بنجاح تجديد شهادة الآيزو الرئيسية وفق مواصفة نظام إدارة الجودة 9001:2015 حتى العام 2024، وشهادة الآيزو للمسؤولية المجتمعية 26000:2010 لثلاث مرات منذ عام 2015 وحتى 2024، وشهادة الآيزو لرضى العميل وفق المواصفة 10004:2018 لمرتين منذ 2019 وحتى 2025. وشهادة الآيزو لرضى العميل الخاصة بتطبيق مبادئ التعامل مع الشكاوى وفق المواصفة 10002:2018 لمرتين منذ 2019 وحتى 2025.

وأشار «المكتب» إلى أن هذا التجديد جاء تتويجاً لمسيرة الجمعية في تحقيق التميز، حيث فازت «بيت الخير» بجوائز التميز التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لأربع مرات، آخرها عام 2015، وهو العام الذي فازت به أيضاً بجائزة الإمارات الاجتماعية التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع.

وفازت الجمعية بجائزة الشارقة للعمل التطوعي لثلاث مرات، آخرها عام 2016، وفي عام 2017 نجحت في الفوز بجائزة سمو الأمير محمد بن فهد آل سعود، لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، حيث تم اختيارها من بين 156 جمعية خيرية عربية، من خلال تحكيم نزيه قامت به المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية وفق أحدث معايير الجودة والتميز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز