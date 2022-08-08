طقس الإمارات غداً.. حار وصحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا وصحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي : خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 22:14 والمد الثاني عند الساعة والجزر الأول عند الساعة 14:41 الجزر الثاني عند الساعة 06:23 .

بحر عمان : خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 08:03 والمد الثاني عند الساعة 18:34 والجزر الأول عند الساعة 13:26 والجزر الثاني عند الساعة 01:41.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 33 75 15

دبي 43 35 75 20

الشارقة 43 33 75 20

عجمان 37 32 80 30

أم القيوين 39 30 75 25

رأس الخيمة 44 30 75 20

الفجيرة 36 31 85 45

العين 47 34 45 10

ليوا 48 35 50 10

الرويس 46 35 70 15

السلع 46 34 85 20

دلما 42 32 80 30

طنب الكبرى41 32 85 45

طنب الصغرى 41 31 85 45

أبو موسى 41 31 85 45

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