المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة لبرنامج الخط المباشر أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وجه بصرف 50 ألف درهم لكل أسرة مقيمة في مراكز الإيواء والفنادق بالإمارة والتي تضررت من الحالة الجوية، لمساعدتهم على العودة إلى منازلهم بشكل آمن وسريع.

بتوجيهات #حاكم_الشارقة .. 50 ألف درهم لكل أسرة تضررت من الحالة الجوية بالإمارة #الشارقة_للأخبار pic.twitter.com/ZLIe2LNAGi — الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) August 8, 2022

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز