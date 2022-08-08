"الإمارات للخدمات الصحية" تستعرض 3 مشاريع تحولية كبرى وتبحث مستجدات تنفيذها

المصدر: البيان

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استناداً إلى منهجية العمل الحكومي التي أطلقها مجلس الوزراء في يناير 2022 بشأن المشاريع التحولية الكبرى للعمل الحكومي، استعرض مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 3 مشاريع تحولية كبرى بقيمة 53.7 مليون درهم، ومتوقع إنجازها بحلول ديسمبر 2022، واطلع على مستجدات تنفيذها حيث شملت مشروع الصحة النفسية المجتمعية، الرعاية الصحية الافتراضية باستخدام تقنية الميتافيرس، والنظام المتكامل لإدارة دورة الإيرادات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة بحضور سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس الإدارة وسعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة وأصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث تمت مناقشتها إلى جانب عدداً من القضايا والمشاريع الأخرى.

منهجية مؤسسية

وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن المؤسسة حريصة على أن تكون من أوائل الجهات الحكومية في العمل بمنهج المشاريع التحولية منذ إطلاقها على مستوى الدولة، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات الصحية التي تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي تعزز من البروتوكولات العلاجية وتوفر أعلى معايير الخدمات الطبية الحديثة، بما يتناسب مع مكانة الدولة على خارطة الصحة العالمية.

وأضاف أن الاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة جاءت منسجمة مع سياسات الحكومة الرشيدة، ومتسقة مع الاستراتيجيات الوطنية الساعية إلى تطوير مجالات العمل الحكومي، وترسيخ مفاهيم التحول الرقمي في قطاع الخدمات الصحية، من خلال تبني أفضل المقاييس العالمية واستقطاب أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطب الحديث.

من جانبه أوضح سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة ان الاجتماع استهدف بحث تنفيذ وتطبيق المشاريع الثلاثة وفقاً للخطط والمراحل الزمنية المحددة، انسجاماً مع رؤية المؤسسة بأن تكون الوجهة الرائدة عالمياً في تقديم أعلى معايير الخدمات الصحية، والارتقاء بجودة حياة الأفراد عبر توفير خدمات صحية وعلاجية استباقية ومتكاملة، ومنظومة صحية قائمة على أحدث التقنيات الصحية والعلاجية المتقدمة، وبيئة عمل ترتكز على الكفاءات والمواهب الصحية المحترفة.

الصحة النفسية المجتمعية

بحث الاجتماع آليات ومراحل تنفيذ مشروع "الصحة النفسية المجتمعية" باعتباره أحد المشاريع الريادية الهادفة إلى تعزيز الخدمات الصحية النفسية المجتمعية بمختلف مستوياتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتحسين جودة حياة الأفراد وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما بحث سبل تحقيق مستهدفات المشروع التي تتضمن افتتاح وحدات متخصصة لخدمات الصحة النفسية بالشراكة مع القطاع الخاص تشتمل على منشآت متخصصة "فلل منتصف الطريق" الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتطوير شبكة العيادات الرقمية للصحة النفسية وخط المساعدات للاستشارات النفسية "تحدث لنسمعك"، بالإضافة إلى للتوسع في خدمات الصحة النفسية المجتمعية من خلال افتتاح وتشغيل وحدات متخصصة للرعاية النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات ، ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تعزيز نسب المستفيدين من خدمات العيادات الرقمية للصحة النفسية، وأن يعزز التزام المرضى بالخطط العلاجية.

الرعاية الصحية الافتراضية بتقنية الميتافيرس

كما ناقش الأعضاء مشروع "الرعاية الصحية الافتراضية بتقنية الميتافيرس" حيث قرر المجلس إطلاق وتفعيل منصة Meta Healthcare”" التي تعتبر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أول جهة صحية تستخدمها على مستوى العالم، بهدف تطوير خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بتجربة المتعاملين، من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد "ميتافيرس"، لتطوير منصة " Meta Healthcare" لخدمات الاستشارات الطبية الافتراضية، بما يتيح للمتعاملين دخول العالم الافتراضي عبر الأجهزة الذكية للحصول على الاستشارة الطبية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية التي توفرها المؤسسة.

وضمن المشروع، تستهدف المؤسسة حتى نهاية عام 2022 إطلاق وتشغيل الاستشارات الطبية لخدمات الصحة النفسية وخدمات سعادة المتعاملين، كما سيتم إطلاق خدمات الاستشارات الخاصة بتعزيز صحة الأسرة بنهاية الربع الأول من 2023.

النظام المتكامل لإدارة دورة الإيرادات

هذا وتطرق الاجتماع إلى مشروع "النظام المتكامل لإدارة دورة الإيرادات "RCM " الذي تسعى المؤسسة من خلاله لتعزيز قدراتها المؤسسية عبر إنشاء وتطبيق نظام متكامل وشامل لإدارة دورة الإيرادات (RCM) وفق أفضل الممارسات العالمية بما يدعم جاهزية المؤسسة للترابط مع منظومة التأمين الصحي، ويرفع مستويات الكفاءة المالية، ويساهم بتعزيز آفاق الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص مستقبلاً، إضافة لربط النظام مع قنوات الدفع المتنوعة لسداد رسوم الخدمات الصحية.

وتستهدف المؤسسة بناء النظام الرقمي لإدارة دورة الإيرادات وبدء التطبيق بعدد من المنشآت الصحية التابعة لها بحلول نهاية 2022، إضافة لإنشاء قنوات جديدة لسداد رسوم الخدمات الصحية واتاحتها للمتعاملين بالتعاون مع إحدى البنوك العاملة بالدولة، ومن المتوقع أن يساهم المشروع في تعزيز الكفاءة المالية وتعزيز إيراداتها المرتبطة بالخدمات الطبية.

مجلس شباب المؤسسة

هذا وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز إنجازات مجلس شباب المؤسسة مجال تمكين الشباب، بما فيها إتمام النسخة النهائية من استراتيجية تمكين الشباب بالتعاون مع إدارة الاستراتيجية، بمشاركة فاعلة من قبل الشباب، وتنظيم حلقات شبابية وجلسات عصف ذهني، وإطلاق استبيان لتحليل احتياجات الشباب، وتحديد الغاية بتفعيل مشاركة الشباب في أهم الأنشطة في المؤسسة.

وأشاد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة بإنجازات مجلس شباب المؤسسة في الاجتماع، وجهوده في تعزيز بيئة العمل المؤسسي، مثمناً ما حققه من إنجازات في مجال تمكين الشباب، مؤكداً حرص المؤسسة على تشجيعهم وتبني أفكارهم الإبداعية، ودعم مشاريعهم الابتكارية، ضمن استراتيجيتها الشمولية التي تتضمن حزمة من المحاور الهادفة إلى تمكين قدراتهم وتعزيز حضورهم ومشاركتهم.

كما استعرض الاجتماع جهود المجلس وإنجازاته في مجال تطوير الأداء عبر مبادرة نمو التي اشتملت على عقد الدورات التدريبية، والإرشاد والفرص بما يتيح للشباب إدارة المشاريع والمشاركة في اللجان، فضلاً عن الاجتماع مع المدراء التنفيذيين، ورفع الخطة التشغيلية لمختلف الإدارات لاقتراح المبادرات التي يمكن أن تخدم الاستراتيجية.

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