تعاون بحثي بين ورشة حكومة دبي وجامعة «هيريوت-وات»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت «ورشة حكومة دبي» اتفاقية تعاون مع «جامعة هيريوت-وات دبي» لتعزيز علاقات التعاون في مجالات التعليم والتدريب والأبحاث.

وتنص الاتفاقية على التعاون في مجالات عديدة تشمل التعليم الأكاديمي وبرامج التطوير التنفيذي والتدريب العملي للطلبة، إلى جانب إقامة ندوات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة وإجراء الدراسات الخاصة باستشراف المستقبل ضمن نطاق عمل الورشة والأبحاث الذكية الداعمة لمجال المركبات الكهربائية والهجينة والتقنيات المتقدمة ذات الصلة بالمركبات ذاتية القيادة والابتكارات الحديثة المرتبطة بعالم المركبات وتقنيات الصيانة الحديثة.

وأوضح فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، أن الاتفاقية تأتي في إطار مساعي الورشة لتوسيع نطاق تعاونها مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لكلا الطرفين في مختلف المجالات ورفد الطلبة والأكاديميين بالمهارات الضرورية والخبرات العملية بما يساهم في تطوير سوق العمل الإماراتي وتعزيز اقتصاد الدولة.

وأكد حرص «ورشة حكومة دبي» على تعزيز تعاونها مع مختلف الجهات، لا سيما الأكاديمية منها بهدف توسيع نطاق العمل المشترك في مجالات هامة كالتعليم والتدريب والتطوير والأبحاث. وذكر البروفيسورعمّار كاكا عميد ورئيس جامعة هيريوت وات دبى أن اتفاقية التعاون مع «ورشة حكومة دبي» تفتح آفاقاً جديدة لتوظيف الطاقات المشتركة في مجالات التدريب الأكاديمي والتنفيذي والبحث العلمي بهدف خدمة المجتمع وتعزيز المسيرة التنموية لدولة الإمارات، وستوظِّف الجامعة بموجب الاتفاقية خبراتها ومواردها التعليمية والأكاديمية لتحقيق أهدافها المشتركة مع «ورشة حكومة دبي» والتي تعتبر جهةً رائدة في تبني أحدث الابتكارات والتقنيات وتمثِّل شريكاً استراتيجياً في المجال التعليمي والبحثي والتدريبي.

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