منتدى المرأة في البحث بجامعة الشارقة 25 الجاري

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، كشفت جامعة الشارقة عن انطلاق فعاليات المنتدى الثالث للمرأة في البحث العلمي تحت شعار «قوة: تمكين المرأة من أجل تأثير عالمي»، والذي تنظمه الجامعة من خلال مكتب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في 25 أغسطس الحالي، وذلك تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية.

ويهدف المنتدى إلى تمكين المرأة في مختلف المجالات العلمية والعملية من خلال عرض إنجازات المرأة في مختلف مجالات البحث العلمي في جامعة الشارقة، كما يسلط المنتدى الضوء على أهم وأبرز الفعاليات التي تركز على دور المرأة في دولة الإمارات والوطن العربي. وشهد المنتدى نجاحاً كبيراً خلال الدورتين السابقتين بمشاركة واسعة من الجامعات والمؤسسات المحلية في الدولة.

وتم توسيع نطاق المشاركة في المنتدى ضمن دورته الثالثة للعام الحالي ليشمل مشاركين من أكثر من 64 جامعة على مستوى الدولة ومنطقة الخليج العربية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز