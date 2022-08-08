ضابط بشرطة دبي يحقق التميز في الأبحاث العلمية محلياً وعالمياً

المصدر: دبي - البيان

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تمكن الملازم أول عبدالله البستكي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، من تحقيق إنجازات نوعية في مجال الأبحاث العلمية على المستوى المحلي والعالمي، أهلته ليحصل على «وسام القائد العام لشرطة دبي للتميز العلمي» ضمن جائزة القائد العام للتميز 2022 في دورتها الثامنة عشرة.

الملازم البستكي أظهر تميزاً منقطع النظير في اهتمامه بالعلوم بشكل مُبكرٍ بعد إنهاء الثانوية العامة بمعدل 99.7%، ليحصل من القيادة العامة لشرطة دبي على منحة دراسية لدراسة العلوم الجنائية في المملكة المتحدة، وليتخرج منها بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.

حرصه على التميز العلمي، دفعه إلى مواصلة تعليمه عبر تقديم رسالة ماجستير في جامعة نوتينجهام ترينت في تخصص علم الخلايا الجزئية، ليحصل أيضاً على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ويصبح أول شاب يتخصص في هذا العلم المهم من شرطة دبي.

الملازم أول عبدالله البستكي الذي يعمل حالياً كخبير في قسم البيولوجي والحمض النووي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، يُعد أول إماراتي شاب يبحث في علم «التعرف على الأشخاص بواسطة المجتمعات الميكروبية»، وأول شاب إماراتي يقوم ببحث مُتعلق بأحد أنواع البكتيريا القاتلة المسماة كرونوباكتر «Cronobacter».

براءة الاختراع

شغفه بالعلم قاده إلى أن يدخل عالم المُخترعين، حيث تمكن الملازم أول البستكي من الحصول على براءة اختراع في مجال الحمض النووي بعد مساهمته الفعّالة في تصميم محاليل كيميائية تستهدف 26 موقعاً جينياً في الكروموسوم الذكري، إلى جانب لعبه دوراً مهماً في شرطة دبي في إعداد 6 مقارنات مرجعية علمية في مجال الحمض النووي والفيروسات.

كما شارك الملازم أول البستكي في أكثر من 55 دورة وورشة عمل، وقدم 5 أوراق علمية في مؤتمرات محلية وعالمية، إضافة إلى مساهمته في تقديم 70 مقترحاً والمشاركة في 15 مشروعاً ومبادرة متنوعة على مستوى شرطة دبي.

4 مصنفات فكرية

سجل الملازم أول البستكي 4 مصنفات فكرية جميعها في المجال العلمي، حيث حمل المصنف الأول عنوان «الميكروبات والعالم الجنائي» وتناول طرق التعرف على الأشخاص بواسطة مجتمع الميكروبات المتكونة في اللعاب، فيما تناول المصنف الثاني موضوع «قدرة تحمل بكتيريا كرونوباكتر للظروف البيئية القاسية»، وتناول المُصنف الثالث موضوع «فحصوصات عينات مياه الصرف الصحي للكشف عن الأوبئة والأمراض»، وأما المصنف الرابع فتناول موضوع «مستويات السلامة البيولوجية في المختبرات».

أبحاث علمية

نشر الملازم أول البسكتي 9 أبحاث في المجالات العالمية منها ودراسة تعتبر الأولى من نوعها حول «ربط الهواتف النقالة بالأمن البيولوجي» وذلك بالتعاون مع جامعة بوند الأسترالية وجامعة محمد بن راشد الطبية، ودراسة خاصة بفحوصات الميكروبيوم «Microbiome» وذلك بالتعاون مع جامعة بوند الأسترالية، ودراستين مع الفريق العلمي الباكستاني عن التعداد الجيني للشعب الباكستاني، وغيرها من الأبحاث.

يعمل الملازم أول البستكي حالياً في العديد من مشاريع البحث العلمي على الصعيدين المحلي والعالمي بالتعاون مع فرق عمل حكومية ودوائر محلية، ويحمل عضوية العديد من الفرق المهنية والتخصصية، ويسعى إلى تحقيق المزيد من التميز للريادة في حياته المهنية من أجل خدمة وطنه.

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