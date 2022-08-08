المخيم الصيفي لأطفال الشارقة يستقطب 2040 مشاركاً

المصدر: (الشارقة - البيان)

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استقطب المخيم الصيفي لأطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، منذ انطلاقه في يوليو الماضي أكثر من 2040 طفلاً وطفلة في الفئة العمرية من 6 ـ 12 سنة؛ في مختلف المراكز المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة؛ ويستمر حتى 18 من أغسطس الجاري.

وشهد المخيم إقبالاً كبيراً من الأطفال للمشاركة في برامجه وورشه وأنشطته التفاعلية المتنوعة؛ والتي تقدم من قبل مختصين؛ يساهمون في التعرف على مهاراتهم وتنميتها.

ففي مجال الفنون التشكيلية والموسيقية والمسرحية يتم تقديم ما يقارب من 20 ورشة تسهم في تنمية الحس الفني لديهم؛ ومن أبرزها: دورة «تصميم ثلاثي الأبعاد» التي مكنتهم من التعرف على كيفية تحويل الأبعاد والصور ورسم الشخصيات لتصاميم ثلاثية الأبعاد، أما في دورة فن «الريزن» تعلموا على أساسيات الرسم واختيار الألوان باستخدام مادة الريزن المستخدمة في الأعمال الفنية والديكور لإنتاج أعمال فنية مبتكرة.

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