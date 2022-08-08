«البيان» تواصل حملتها «كن دوماً بخير» لتعزيز الصحة النفسية

المصدر: دبي ـ البيان

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استمراراً لحملة «البيان» لتعزيز الصحة النفسية، التي انطلقت في الثامن من أغسطس العام الماضي وحملت عنوان «كن دوماً بخير»، والتي حققت تفاعلاً مجتمعياً ورسمياً واسعاً، بالتعاون مع الجهات المعنية في تسليط الضوء على مبادرات الإمارات في تعزيز الصحة النفسية في المجتمع والتحديات والفرص.. تواصل «البيان» حملتها هذا العام من خلال تخصيص جلسة حوارية موسعة مساء اليوم الاثنين من خلال «مساحتكم عبر البيان» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تتناول موضوع الصحة النفسية بحيث تسلط الضوء من خلالها على اهتمام دولة الإمارات بتعزيز الصحة النفسية وجودة الحياة لدى أفراد المجتمع والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز ورعاية الصحة النفسية المجتمعية، ومناقشة التدابير والسياسات والمبادرات، انطلاقاً من حقيقة أن المجتمع الذي يتمتع بصحة نفسية جيدة يستطيع مواصلة مشاريع التنمية وإنجازها على أكمل وجه.

وسيتم خلال الجلسة الحوارية مناقشة الاهتمام الكبير الذي أولته دولة الإمارات بقضية الصحة النفسية خلال جائحة كوفيد 19 من خلال برامج الدعم والمساندة لأفراد المجتمع، وإطلاق السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، إلى جانب الحلول الرقمية في مجال الصحة العقلية والنفسية.

كما سيتم التطرق إلى دور الصحة النفسية في الارتقاء بإنتاجية أفراد المجتمع في شتى ميادين العمل، ورصد جدوى وتأثيرات برامج الصحة النفسية الوطنية على الأسرة، وانعكاس هذه البرامج على الاستقرار لدى أبناء هذه الأسر، فضلاً عن الوقوف على حجم مواكبة التشريعات والقوانين في الدولة للبرامج والخطط الداعمة لمنظومة الصحة النفسية في المجتمع، ومدى مرونة هذه التشريعات للإحاطة بمتطلبات شمولية هذه البرامج لجميع أطياف المجتمع، إلى جانب تسليط الضوء على مدى مساهمة الأبحاث والدراسات في تعزيز منظومة الصحة النفسية بما يكفل استمرار التطوير والتجديد في برامجها وخططها في المجتمع.

مشاركون

ويشارك في الجلسة الحوارية الدكتور يوسف الطير مدير مستشفى عبيدالله في إمارة رأس الخيمة، وأمل البلوشي مدير البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة في وزارة تنمية المجتمع، والدكتور غانم الحساني استشاري الطب النفسي بشركة صحة في أبوظبي، والدكتور عادل كراني استشاري الطب النفسي، والدكتور باسم بدر متخصص في الأمراض النفسية، والدكتور طلعت مطر استشاري الأمراض النفسية في مستشفى رأس الخيمة وأستاذ الطب النفسي في جامعة رأس الخيمة، والدكتور محمد الأحبابي طبيب إماراتي وكاتب وباحث في الصحة النفسية، كما تدير الجلسة الإعلامية مريم علاي.

تفاعل مجتمعي

الجدير بالذكر أن حملة «كن دوماً بخير» التي أطلقتها «البيان» العام الماضي حققت تفاعلاً مجتمعياً ورسمياً واسعاً، وقدمت «البيان» من خلالها 111 تقريراً ومحتوى مرئياً، كما سلطت الضوء على دور الإعلام المؤثر في زيادة الوعي بالصحة النفسية، إلى جانب دعم الجهود الوطنية وأهداف استراتيجية جودة الحياة، وكشفت أهمية تبني الإعلام العربي مثل هذه الحملات التوعوية، مؤكدة دور الإعلام الوطني في خدمة قضايا المجتمع. كما سلّطت الضوء على أهمية إيلاء الرعاية الشاملة للصحة النفسية والحفاظ عليها.

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