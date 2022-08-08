نائب رئيس إندونيسيا يشيد بجهود «حكماء المسلمين»

المصدر: جاكرتا - وام - البيان

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شارك الدكتور كياهي الحاج معروف أمين نائب الرئيس الإندونيسي في بعض فعاليات جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب الإسلامي بإندونيسيا، واطَّلع خلال جولة تفقديَّة بالجناح على أبرز إصدارات حكماء المسلمين المشاركة في المعرض.

وألقى نائب رئيس إندونيسيا كلمة في الندوة العلمية: «الجوانب الإنسانيَّة في الحضارة الإسلامية»، التي شارك فيها الدكتور محمد قريش شهاب، عضو مجلس حكماء المسلمين، ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي الأسبق، والدكتور لقمان حكيم سيف الدين، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي السابق، والدكتور محمد زين المجد، الحاكم السابق لنوسا تنجارا الغربيَّة، ركَّز خلالها على كيفيَّة إسهام الحضارة الإسلامية في تعزيز التعايش ونشر التَّسامح بين البشر.

وأشاد معروف أمين بجهود مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ في تعزيز الأخوَّة وتحقيق التعايش السلمي، مُعرباً عن شكرِه لفرع المجلس في إندونيسيا على الدعوة الكريمة للمشاركة في ندوة «الجوانب الإنسانيَّة في الحضارة الإسلامية».

وأثنى نائب رئيس جمهورية إندونيسيا على مشاركة مجلس حكماء المسلمين ضمن فعاليات معرض الكتاب الإسلامي لهذا العام، مما يُثرِي المعرض بالكتب القيمة من علماء الأزهر والعالم الإسلامي، التي تتسم بالوسطيَّة في المنهج، وفي مقدِّمتها كتب ومؤلفات فضيلة الإمام الطيب، معرباً عن تمنياته أن تُسهِمَ إصدارات مجلس حكماء المسلمين في تحصين الشباب والأمة الإسلامية من الأفكار المتطرفة، والتغلُّب على ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتعزيز الإخاء الإنساني، مشيداً بكتاب «الإمام والبابا والطريق الصعب» الذي يوثِّق رحلة وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية.

إلى ذلك، دعت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، إلى تعزيز معنى الأخوة الإنسانية في التعامل مع التحديات التي تواجه عالمنا اليوم وفي مقدمتها التحديات البيئية، مشيرة إلى أن الأخوة الإنسانية ليست مفهوماً جديداً ولكنها فطرة طبيعية لدى البشر.

وفي كلمتها عبر الفيديو في ندوة «دورَ الشباب من أجل بيئةٍ أفضل» والتي نظمها جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب الإسلامي بإندونيسيا، قالت معالي شما المزروعى إننا بحاجة إلى التمسك بالقيم الإنسانية لتعزيز تواصلنا مع بعضنا البعض كبشر. وحددت المزروعي ثلاثة مسارات لتعزيز القيم الإنسانية من خلال الاستماع للآخرين، والتضامن، والرحمة.

وأضافت: الاستماع يساعدنا على الفهم، وتقريب المسافات والشعور بالآخر وبالتالي اتخاذ خطوات عملية للتضامن والتواصل معهم. وأوضحت أن الإخوة الإنسانية هي ممارسة يمكن للشباب أن يعوّد نفسه على تحقيق معانيها من خلال التضامن مع الآخر وفهم تطلعاتهم واحتياجاتهم، والعمل على إيجاد الفرص للاستماع والإنصات لرؤيتهم واهتماماتهم بقلوب محبة متمسكة بالقيم الإنسانية التي تجمعنا كبشر.

وأضافت أن العمل الجماعي يسهم بتعزيز قيم التضامن لصناعة مستقبل أفضل للجميع، وهي ذات القيم التي تأسست عليها دولة الإمارات وورثناها عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي جعلت اسم الدولة ملازماً للعمل الإنساني وزرع الخير في كل بقاع العالم.

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