إقبال كبير على مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل

المصدر: عجمان - وام

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يواصل مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل فعاليات دورته السابعة التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في قاعة الإمارات للضيافة بتنظيم دائرة التنمية السياحية.

وشهد اليوم الثالث من المهرجان إقبالاً كبيراً من الجمهور الذي حرص على حضور جميع الفعاليات المصاحبة التي تتميز بالتنوع والتشويق إلى جانب تنظيم عدد من مسابقات الطبخ للمنشآت الفندقية في إمارة عجمان إضافة إلى إجراء عدد من ورش العمل للأطفال وإقامة عروض الفرق الشعبية والمسابقات التراثية للجمهور والأطفال.

كما تضمنت الفعاليات تنظيم محاضرة بعنوان النحل ودوره في الاستدامة تحقيقاً لهدف المهرجان وهو التعريف بأهمية العسل وتشجيع الإنتاج المحلي منه ودعم النحالين للحفاظ على إنتاجهم مع إعطاء المواطنين والمقيمين والزوار والسياح فرصة للاطلاع على أنواع العسل المختلفة والمتنوعة والتي يتم إنتاجها محلياً داخل الدولة.

ويشارك في مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل عدد كبير من مؤسسات وشركات إنتاج العسل في الدولة فيما تعد مؤسسة نحالي الإمارات الشريك الرئيس في المهرجان.

وأعرب مانع أحمد الكعبي الرئيس التنفيذي لنحالي الإمارات عن فخره واعتزازه بالشراكة مع مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، مشيراً إلى أن دورهم يتمحور في التنظيم والتنسيق بين النحالين والمهرجان إلى جانب تنظيم مسابقة العسل المصاحبة للمهرجان وكذلك إلقاء محاضرات على الجمهور عن أهمية قطاع النحل والعسل.

وأكد أن فكرة إنشاء مجموعة نحالي الإمارات نبعت من التحديات والصعوبات التي تواجه النحال الإماراتي، لافتاً إلى أن المجموعة تضم أكبر الشركات الإماراتية المتخصصة في قطاع النحل والعسل وتمتلك خبرة لأكثر من 15 عاماً في الإنتاج والاستيراد والتصدير.

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