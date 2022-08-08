شرطـة أبوظبـي تنظم معرضاً توعوياً مرورياً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نظمت شرطة أبوظبي معرضاً توعوياً مرورياً في «بوابة الشرق مول» التجاري في أبوظبي ضمن حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لوزارة الداخلية لعام 2022 تحت شعار «صيف بلا حوادث»، والتي تستمر حتى أول سبتمبر المقبل.

وتشارك في فعاليات المعرض الذي تنظمه مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، مديرية ترخيص السائقين والآليات، وإدارة التفتيش الأمني وإدارة الشرطة المجتمعية «مبادرة كلنا شرطة»، وإدارة مسرح الجريمة وإدارة المراسم والعلاقات العامة من خلال قسم الموروث الشرطي والفرقة الموسيقية لشرطة أبوظبي ولجنة الأدباء والقراء، وخدمة أمان وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وعدد من الشركاء الاستراتيجيين منها مواصلات الإمارات ومركز أبوظبي للصحة العامة، وجمعية ساعد وشركة الفهيم «ميشلان» والتي قدمت التوعية حول سلامة الإطارات.

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