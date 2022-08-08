شرطة المنطقة الشرقية تطلق «عيادة المتعامل»

المصدر: (الشارقة – البيان)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة شرطة المنطقة الشرقية مبادرة «عيادة المتعامل»، وذلك تلبية لتطلعات المتعاملين وسعادتهم، ولتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بتعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وقال المقدم سعيد اليحيائي رئيس مركز شرطة خورفكان الشامل إن إطلاق مبادرة «عيادة المتعامل» جاء تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات الرامية إلى تقديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين وتحسين جودة حياة الأفراد، مضيفاً إن المبادرة تعد بمثابة خدمة استباقية، وإضافة نوعية تهدف في المقام الأول إلى الاطمئنان على صحة المتعاملين بشكل عام وتستهدف كبار المواطنين بشكل خاص، حيث نسعى إلى تقديم خدمات الإسعافات الأولية والتقييم المبدئي لحالة المتعامل في حال تعرضه لأي حالة مرضية أو إصابة مفاجئة أثناء تواجده في مركز الخدمة.

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