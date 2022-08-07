رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس ساحل العاج بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة الى فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية ساحل العاج، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة الى فخامة الرئيس الحسن واتارا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة الى معالي باتريك أشي رئيس وزارء جمهورية ساحل العاج.

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