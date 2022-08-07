خالد الشحي يحصد جائزة الإعلام العالمي لريادة المحتوى والابتكار

المصدر: وام

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فاز خالد الشحي، المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، بجائزة الإعلام العالمي لريادة المحتوى والابتكار للعام 2022 التي تقدمها المجموعة الإعلامية العالمية التي تتخذ من لندن مقرا لها وتُمنح لذوي الموهبة في إنشاء حملات نموذجية تعتمد على المحتوى وتظهر دور العلامة التجارية والإبداع والابتكار.

وسيتسلم الشحي جائزته خلال حفل توزيع الجوائز السنوي للمجموعة في فندق هام يارد في لندن، يوم الثامن من سبتمبر المقبل، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في الفئة النهائية، كما سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى لهذا العام .

وكان الشحي قد قاد حملات إبداعية عديدة حازت على جوائز عالمية، من بينها تحويل برج خليفة إلى أكبر صندوق تبرعات في العالم، حيث وصلت الحملة إلى 4.6 مليار شخص وجمع أكثر من 1.2 مليون وجبة للأكثر تضرراً من جائحة "كورونا".

وقالت المجموعة الإعلامية في بيان صحفي إن الشحي نجح في تغيير طريقة مقاربة المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مع التواصل من خلال جعل التميز الإبداعي جوهر وظيفتها .

وأضاف البيان أن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بات يعمل كعلامة تجارية وليس مجرد مؤسسة.

وأشادت المجموعة الإعلامية العالمية بالمبادرات الرائدة التي أطلقها الشحي لدعم أول مهمة في الشرق الأوسط إلى المريخ، ومن بينها مبادرتا "القمر المزدوج"، و"ختم المريخ" الذي يستخدم "حبر المريخ" المصنوع خصيصاً لتوثيق وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول الكوكب الأحمر، ووصفت تلك المبادرات بأنها تمثل "نهجا إبداعيا فريدا".

وشملت تلك المبادرات أيضا " شتاء من خلال عيني "، وهو مقطع فيديو قصير يظهر جمال دولة الإمارات من منظور شخص كفيف، حيث وصفت المجموعة الإعلامية العالمية تلك المبادرة بأنها "تتجاوز حدود المحتوى السياحي التقليدي".

واتفق الرئيسان المشاركان، هاميش غولدنغ، رئيس استراتيجية العلامة التجارية في إتش إس بي سي، وريتو لاخانبال، الشريك الإداري في ماكان العالمية، إلى جانب بليندا باركر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإعلام العالمية، على أن الشحي قد أحدث ثورة في قواعد الاتصال الحكومي من خلال وضع الإبداع في جوهر قيادته لتحقيق مستوى من التأثير والفعالية لا يوجد مثيل له في كثير من الأحيان في المؤسسات العامة.

وقالت بليندا باركر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "وورلد ميديا جروب": " كان مستوى المرشحين لجائزة قيادة المحتوى والابتكار لعام 2022، الذين تم ترشيحهم من قبل عضو المجموعة الإعلامية العالمية، استثنائياً هذا العام".

وأضافت: " لقد أثار خالد الشحي إعجاب لجنة التحكيم بالاتساع والعمق الهائل للحملات التي قام بها، فضلا عن إظهار الإبداع والجرأة والارتقاء بحدود الاتصال والتسويق ".

بدوره قال الشحي:" تعد جوائز الإعلام العالمي الأفضل في تسويق المحتوى، لذلك يسعدني الحصول على جائزة ريادة المحتوى والابتكار." وأضاف الشحي: " لقد كان هدفي هو تغيير الطريقة التي تتواصل بها حكومة الإمارات العربية المتحدة من خلال إنتاج محتوى مبتكر وإبداعي أصلي يؤثر بشكل إيجابي في حياة الناس محلياً وإقليمياً وعالمياً، لذلك يشرفني حقاً – وبالطبع فريقي – أن أرى عملنا معترفاً به من قبل أقراننا".

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