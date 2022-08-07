طقس الإمارات غداً.. حار وصحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا وصحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار .

وأوضح المركز - في نشرته اليومية - أن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأشار إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:45 والثاني عند الساعة 21:00 والجزر الأول عند الساعة 12:52 والثاني عند الساعة 05:32 .

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون الموج خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:09 والمد الثاني عند الساعة 08:03 والجزر الأول عند الساعة 12:10 والثاني عند الساعة 00:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 32 70 15

دبي 44 34 75 20

الشارقة 45 33 75 15

عجمان 43 33 75 20

أم القيوين 44 31 75 20

رأس الخيمة 45 31 55 20

الفجيرة 37 31 85 50

العين 47 34 45 15

ليوا 47 33 60 15

الرويس 46 33 75 20

السلع 46 34 75 25

دلما 45 33 80 25

طنب الكبرى 42 33 80 30

طنب الصغرى 42 33 80 30

أبو موسى 42 33 80 30 .

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