الصيانة الوقائية تسهم بجعل شبكات نقل الطاقة في "كهرباء دبي" الأفضل عالمياً

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن تطبيق الصيانة الوقائية الدورية على شبكات نقل الطاقة التابعة للهيئة يسهم في تحقيق نسبة 100% في اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي، وخفض متوسط تكاليف الصيانة بقرابة 2 مليون درهم سنوياً، وتحقيق الهيئة أفضل أداء بين المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم في مجال نقل الطاقة منذ عام 2018.

وتجري الهيئة بشكل متواصل أعمال الصيانة الوقائية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز وعلوم البيانات، والطائرات بدون طيار، وأحدث تقنيات الأمن السيبراني، والصور الحرارية والاختبارات الوظيفية. إضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة من خلال برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء "سبيس دي" بتطوير عدد من الاستخدامات المتخصصة لشبكة الكهرباء وشبكات المياه، بهدف تعزيز الكفاءة والفعالية التشغيلية بما في ذلك الصيانة الوقائية لشبكتي الكهرباء والمياه (التخطيط والإنتاج والنقل والتوزيع)، وتعزيز المرونة والرشاقة في المراقبة والتحكم بشبكتي الكهرباء والمياه.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة أول مؤسسة خدماتية في المنطقة تتبنى استراتيجية الصيانة المرتكزة على الاعتمادية، كما أنها أول مؤسسة خدماتية في العالم تحصل على الاعتماد للعمليات المتكاملة في إنتاج ونقل توزيع للكهرباء والمياه، حيث حصلت عام 2016 على شهادة آيزو 55001:2014 لنظام إدارة الأصول.

وأضاف معاليه: "نلتزم بتحقيق توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي، وتقديم خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة. وتواصل الهيئة تطوير الحلول الاستباقية المبتكرة بالاعتماد على شبكتها الذكية المتقدمة وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تعزيز صدارتها بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً في جميع المجالات."

بدوره، قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في الهيئة: "نعمل على رفع قدرة وكفاءة واعتمادية شبكة نقل الطاقة عبر تطبيق أحدث تقنيات أعمال الصيانة الوقائية للشبكة واستخدام نظام المراقبة والتحكم وجمع البيانات (سكادا)، وأنظمة التحكم والاتّصال عن بعد، وتأمين الشبكة عن طريق نظام حماية قوي، والالتزام بأعلى المعايير الدولية في التشغيل، إضافة إلى استخدام تقنيات الشبكة الذكية التي توفر خصائص متقدمة تشمل ممكنات اتخاذ القرار التلقائي ونشر أجهزة استشعار وتطبيقات ذكية لتنظيم عمليات شبكات النقل والتوزيع ما جعل الممارسات التي تعتمدها الهيئة معياراً للمؤسسات الخدماتية حول العالم."

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