طرق دبي تنجز 75% من مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 75% من مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد، الذي يمتد على طول شارع رأس الخور من شارع دبي ـ العين، إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول 8 كيلومترات، ويشمل تنفيذ عدد من الجسور بطول إجمالي 2 كيلومتر، وتوسعة شارع رأس الخور من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، إلى أربعة مسارات، وإنشاء طريق خدمات بسعة مسارين على جانبي الطريق.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع رأس الخور إلى 10000 مركبة في الساعة، وتقليل زمن الرحلة من 20 دقيقة الى قرابة 7 دقائق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين انسيابية حركة السير، وحل مناطق التداخلات المرورية الحالية، مشيراً إلى أن المشروع يخدم العديد من المشاريع التطويرية الكبرى يقدر عدد سكانها بنحو 650 ألف نسمة، وتشمل مشاريع الخيران، وخور دبي، وميدان هورايزون، ورأس الخور ـ الوصل، ومجمع ند الحمر.

وأضاف: يشمل المشروع أيضاً تطوير تقاطع شارع ند الحمر مع شارع رأس الخور، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى 30000 مركبة في الساعة، وذلك من خلال إنشاء جسر بسعة مسارين بطول 988 متراً، لتوفير حركة التفاف حرة إلى اليسار، للحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، وانشاء جسر آخر بسعة مسارين وبطول 115 متراً، لخدمة الحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر إلى شارع رأس الخور، باتجاه شارع دبي ـ العين، وإنشاء نفق بسعة مسارين، وطول 368 متراً، لتوفير حركة الالتفاف الى اليمين، للقادمين من شارع رأس الخور الى منطقة ند الحمر، إلى جانب أعمال التحسينات على التقاطع القائم حالياً، وتوسعة حركات الالتفاف القائمة.



مراحل المشروع

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد، يعد أحد أكبر المشاريع التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات، ويشمل مستقبلاً تنفيذ معبر الشيخ راشد بن سعيد، وهو عبارة عن جسر يعبر خور دبي يربط منطقة الجداف في بردبي بالطريق الفاصل بين مشروع خور دبي ودبي فستيفال سيتي، مشيراً إلى أن المشروع قُسم إلى عدة مراحل، حيث أنجزت الهيئة العام الماضي، الجسر المؤدي للمدخل الغربي لـ (خور دبي ـ دبي كريك هاربر)، بسعة ثلاثة مسارات، وطول 740 متراً، ويربط الجسر الحركة المرورية القادمة من شارع دبي _ العين وشارع الخيل، والمتجهة شرقاً إلى منطقة (خور دبي _ دبي كريك هاربر).

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجسر 7500 مركبة في الساعة باتجاه الدخول، كما نفذت الهيئة طريقاً جديداً بطول 1.5 كيلومتر بأربعة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء مداخل ومخارج من وإلى المناطق والمباني المنجزة الجديدة لتسهيل الحركة المرورية القادمة إليها من تقاطع ند الحمر مع شارع رأس الخور.

وساهمت شبكة الطرق والجسر الجديد، في توفير حركة انسيابية مباشرة إلى الوحدات السكنية المنجزة حديثاً في منطقة خور دبي، من خلال ربطها مع الطرق المحيطة، كما تم تزويد الطرق الجديدة بشبكة إنارة حديثة مكونة من 108 أعمدة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ الجسر الذي سيؤمن نقل الحركة المرورية من مشروع دبي كريك هاربور باتجاه شارع رأس الخور بطول 640 متراً، وبطاقة استيعابية حوالي 3100 سيارة في الساعة.

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