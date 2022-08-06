تطبيق تصاميم «ديكاثلون الطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

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تشهد مناطق عدة في مختلف إمارات الدولة تطبيق تصاميم بعض الفرق التي شاركت في الدورتين الأولى والثانية من المسابقة العالمية للجامعات لتصميم البيوت المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط) لإنشاء مراكز ومختبرات بحثية مستدامة.

وأعربت الفرق الجامعية عن سعادتها لبدء تنفيذ تصاميم منازلها في مناطق عدة في دبي وخارجها بالتعاون مع مجموعة من المطورين العقاريين وبرامج الإسكان العالمية.

وتقدمت الفرق بالشكر إلى القائمين على المسابقة لإتاحة الفرص أمام الشباب لإطلاق قدراتهم الإبداعية وتحويل تصاميمهم المبتكرة إلى حقيقة وتشجيعهم على تصميم وبناء وتشغيل نماذج مستدامة لمنازل تعمل بالطاقة الشمسية.

وأقيمت المسابقة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ونظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار الشراكة بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي والهيئة مع وزارة الطاقة الأمريكية.

وتم تنظيم الدورتين الأولى (2018) والثانية (2021) من المسابقة للمرة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تسعدنا رؤية الأثر الإيجابي الذي أحدثته المسابقة في دبي ودعمها لـ «خطة دبي الحضرية 2040»، والتي ترسم خريطة متكاملة للتنمية العمرانية محورها الرئيس التنمية المستدامة لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم».

ومن أبرز الفرق التي شرعت بتنفيذ تصاميم منازلها في إمارات الدولة: فريق «بيتي كول» من جامعة بوردو في فرنسا وجامعة أميتي في دولة الإمارات وجامعة النجاح الوطنية في فلسطين؛ فريق «آكوا جرين» من جامعة عجمان؛ فريق «ديزيرت روز» من جامعة ولونغونغ في أستراليا؛ فريق «الشارقة» من جامعة الشارقة؛ وفريق «إستيم» من جامعة «هاريوت وات» في المملكة المتحدة وجامعة «هاريوت وات» في دبي.

فرصة

وأكد كل من الدكتور تيم ماكارثي مدير مركز بحوث المباني المستدامة جامعة ولونغونغ في أستراليا؛ والدكتورة نجلاء محمود بروفيسور مساعد في كلية الهندسة المعمارية في جامعة عجمان؛ والدكتور فيليب لاجيري بروفيسور مساعد في جامعة بوردو في فرنسا على أهمية الفرصة التي أتاحتها المسابقة لاختبار مشاريع الفرق على أرض الواقع واستخدام البرامج والبرمجيات للمرة الأولى مما سمح لهم بتحسينها ومعرفة نقاط ضعفها وقوتها وصقل خبرات جميع أعضاء الفريق.

استدامة

شكلت مسابقة «ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط» إضافة مهمة لمسيرة التنمية المستدامة من خلال بيوت ذكية ومستدامة تعتمد على الطاقة الشمسية وأحدث التقنيات الإحلالية وحلول الثورة الصناعية الرابعة وتتميز بالكفاءة من حيث التكلفة واستهلاك الطاقة والمياه بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة.

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