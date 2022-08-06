محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان رئيس بوليفيا وحاكم جامايكا

المصدر: (أبوظبي- وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى لويس آرسى كاتاكورا رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وإلى باترك آلين الحاكم العام لجامايكا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى لويس آرسى كاتاكورا، وباترك آلين، وبعث سموه، برقية تهنئة مماثلة إلى أندرو هولنيس رئيس وزراء جامايكا.

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