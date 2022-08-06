جمعية المطاف للتراث تشارك في المهرجان الدولي للسلام في المغرب

المصدر: رأس الخيمة - وام

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شاركت جمعية المطاف للتراث والفنون البحرية في إمارة رأس الخيمة في الدورة 14 للمهرجان الدولي لأطفال السلام الذي نظمته جمعية أبي رقراق بالمملكة المغربية بحضور أكثر من 650 طفلاً ينتمون إلى 35 دولة ضمن برامج الاحتفاء بالرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2022.

وجسد «أوبريت الإمارات» قصة ملهمة عن تاريخ الدولة ورحلة الازدهار والنماء والتطور ورؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عبرت مسيرة الحضارة والتنمية والقيم الإنسانية وبناء الإنسان وتعزيز الثوابت الوطنية وريادة الإمارات ونهجها الفريد في التسامح والتعايش والسلام.

وحظيت المشاركة المتميزة للأطفال الإماراتيين بالتقدير والإعجاب من الحاضرين والمتمثلة في إطلاق «نداء السلام» الذي يدعو إلى إشاعة روح التسامح والتعايش في مختلف مناطق العالم ويطالب فيه الأطفال جميع الكبار بالعمل على الانتصار في معركة السلام حتى ينعم كل أطفال العالم به ويعم كل بقاع الأرض.

وقال محمد الشحي رئيس مجلس إدارة الجمعية إن المهرجان يعكس الرؤى الداعمة لنهج منظمة الإيسيسكو في تعزيز وترسيخ قيم السلام في العالم انطلاقاً من الدور الفاعل والحيوي الذي تضطلع في إعلاء واستدامة القيم الإنسانية والمجتمعية.

وبدورها أشادت عارفة الفلاحي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المطاف بالمشاركة المتميزة لأطفال دولة الإمارات وقالت إنهم رسموا لوحة جميلة عن السلام والتسامح والمحبة حظيت بالإعجاب من الجميع وعبرت عن القيم المغروسة في نفوسهم والتي تعبر عن النهج الرائد لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ودورها المخلص في تكريس الجهود الداعمة لتحقيق السلام والاستقرار في العالم.

كما ثمنت الاستضافة المتميزة والناجحة للمملكة المغربية الشقيقة والدور المتعاظم للإيسيسكو في دعم البرامج الرامية لتشجيع الأطفال على تجسيد ثقافة السلام والمحبة والاحترام في ربوع العالم أجمع والتعريف بثقافات البلدان وتراثها وفنونها وتنوعها بجانب الجهود الأخرى البارزة في الجوانب الثقافية والعلمية.

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