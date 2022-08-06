«كهرباء الشارقة» توزع 72 ألف عبوة مياه على متضرري المنخفض الجوي

المصدر: الشارقة – البيان

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وزعت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 72 ألف عبوة مياه شرب مجانية للمتضررين من المنخفض الجوي والأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي وذلك ضمن استراتيجية الهيئة والتزامها بالمسؤولية المجتمعية.

وأوضح علي أحمد الكندي مدير إدارة مصنع زلال بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن توزيع عبوات المياه على المتضررين من المنخفض الجوي يهدف إلى مساعدة المتضررين من السيول في توفير مياه الشرب المعبأة من مصنع زلال بتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حيث تم توزيع 3000 كرتونة مياه تضم 72000 ألف عبوة في عدد من المواقع ومراكز الإيواء.

أهداف

وأشار إلى أهمية هذه المشاركة والتي تتماشى مع أهداف الهيئة الاجتماعية في نشر قيم التكافل والتراحم التي يحث عليها ديننا الحنيف، وتمليها علينا تقاليدنا بدعم ومساندة كافة الفئات في الظروف الطارئة ومساندتهم لتجاوز التحديات.

وأثنى محمد سالم الجنيبي مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في الشارقة على المشاركة والمساهمة من قبل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وجهودها المتميزة في مجالات عملها وحرصها على التعاون في مبادرة توفير عبوات المياه المعبأة للمتضررين، بهدف تكامل جهود الهلال الأحمر مع كافة الجهات الحكومية والخاصة في تنفيذ المشاريع الإنسانية المجتمعية، مؤكداً حرص الهلال الأحمر على طرح المبادرات ودعوة الجهات المعنية للإسهام معهم بالشكل الذي يحقق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع.

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