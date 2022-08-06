توقعات الطقس في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 19:49 و الجزر الأول عند الساعة 12:00 و الجزر الثاني عند الساعة 04:21.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 15:43 و المد الثاني عند الساعة 07:03 و الجزر الأول عند الساعة 10:30 و الجزر الثاني عند الساعة 23:42.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 33 85 25

دبي 43 32 80 25

الشارقة 43 32 80 25

عجمان 42 33 80 35

أم القيوين 42 31 80 45

رأس الخيمة 43 33 75 25

الفجيرة 36 32 80 40

العين 46 31 75 25

ليوا 46 34 15 45

الرويس 47 33 80 35

السلع 48 33 80 40

دلما 42 33 80 40

طنب الكبرى 40 32 80 45

طنب الصغرى 40 32 80 45

أبو موسى 40 32 80 40



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