«خيرية الشارقة» تقدم مساعدات علاجية لـ712 حالة في 6 أشهر

المصدر: الشارقة - وام

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قدمت جمعية الشارقة الخيرية على مدار النصف الأول من العام الجاري مساعدات علاجية لـ712 حالة مرضية بقيمة 15.4 مليون درهم.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية: إن الجمعية توسعت في حجم مساعداتها العلاجية منذ مطلع العام الجاري مما يعكس ثقة المحسنين في دعم ورعاية المرضى من ذوي الدخل المحدود. وأكد أن مساعدة المرضى تمثل إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية للجمعية وترمي إلى تعزيز ونشر مبدأ التكافل الاجتماعي وهو المبدأ الذي بدأت الجمعية العمل به بالتعاون مع جهات عدة.

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