رواد المركز الصيفي لنادي الذيد يطّلعون على مقتنيات مجمع القرآن الكريم

المصدر: الذيد - البيان

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زار رواد الملتقى الصيفي لنادي الذيد (عطلتنا غير) مجمع القرآن الكريم في الشارقة وضم الوفد 60 مشاركاً وذلك في إطار فعالياته التي تقام تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي.

استقبل وفد الملتقى الصيفي الشيخ شيرزاد عبدالرحمن طاهر الأمين العام لمجمع القرآن الكريم واصطحبهم في جولة في أروقة المجمع وأطلعهم على ما يضمه من مراحل تاريخية وثقت تدوين وحفظ القرآن الكريم.

وفي الجولة تعرف المشاركون من رواد الملتقى الصيفي إلى أبرز الوثائق والمخطوطات القرآنية التي تحاكي العصور القديمة كما شاهدوا محاكاة لغار حراء المكان الذي نزلت به «اقرأ» أول كلمة في القرآن الكريم.

وشملت المشاهدات التعرف إلى المتاحف القرآنية الثمانية والتي تحكي قصة المصحف الشريف والعناية به عبر التاريخ فضلاً عما يضمه من قيمة معرفية واسعة، مع احتوائه على نوادر المصاحف والمخطوطات القرآنية القديمة التي تعود إلى القرون الهجرية الأولى والمقتنيات النفيسة والمتاحف التي تحوي التراث العربي والإسلامي في أسمى معانيه وأبهى مبانيه.

محتويات قيمة

وفي هذا الصدد، أشار خليفة الجاري عضو مجلس إدارة نادي الذيد أمين السر العام للنادي إلى أهمية زيارة مجمع القرآن الكريم وتمكين المشاركين في الملتقى الصيفي لنادي الذيد من الاطلاع على محتوياته القيمة وأخذ فكرة وتصور عما يضمه من مراحل في التاريخ الإسلامي.

وأشاد بالمجمع ودوره في العناية بالقرآن الكريم علماً وتعليماً وتدبراً وأثنى على حسن الاستقبال والترحاب من الأمين العام للمجمع الشيخ شيرزاد طاهر والقائمين على أمر المجمع.

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