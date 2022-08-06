الشرطة السياحية بدبي تنظم ورشة عمل لـ15 فندقاً بالبرشاء

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت الشرطة السياحية بدبي ورشة عمل لـ15 فندقاً بالبرشاء بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة وبالتعاون مع الشركاء الداخليين في شرطة دبي.

وقال العقيد خلفان عبيد الجلاف مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي إن ورشة العمل «التوعية الأمنية السياحية» المقامة في فندق سوفيتيل داون تاون تأتي في إطار برنامج التوعية السياحية الداعم لمبادرة المعرفة السياحية بهدف تحقيق أهداف إدارة الشرطة السياحية الرامية لتعزيز بيئة سياحية آمنة تُسعد السياح والزوار في الإمارة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.

تواصل

واستفاد من الورشة 185 موظفاً من المديرين العامين ومديري المكاتب الأمامية وموظفي الأقسام والمعنيين في المنشآت الفندقية. وتضمنت الورشة طرائق التواصل مع رجال الشرطة وإجراءات التسجيل الفندقي الدقيقة والتعريف بنظام المفقودات والمعثورات ومنصة E- crime والتوعية بأضرار المخدرات ومراكز الشرطة الذكية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز